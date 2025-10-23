Jueves, 23 de Octubre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 23 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

