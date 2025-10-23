Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 23 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 28 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta