Dos hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el robo de aproximadamente tres kilogramos de oro, con un valor estimado de 3.5 millones de pesos, cometido en una joyería ubicada en la colonia San Juan de Dios, en el municipio de Guadalajara.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que un juez de control determinó iniciar proceso penal contra Norberto “N” y José Manuel “N”, señalados por el delito de robo calificado, luego de que el Ministerio Público presentó datos de prueba que los relacionan con los hechos ocurridos el pasado 7 de junio.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el robo se registró en un inmueble donde también habitaba la víctima y funcionaba el negocio. El afectado declaró que mientras descansaba escuchó ruidos provenientes del área del taller y, al verificar lo que ocurría, observó a tres hombres que subían por las escaleras. Según su testimonio, uno de ellos lo amenazó con un cuchillo.

La investigación refiere que los presuntos responsables sometieron al propietario, lo ataron con una soga y posteriormente lo dejaron encerrado en el baño del inmueble. La víctima permaneció privada de su libertad hasta el día siguiente, cuando familiares acudieron al lugar y lograron auxiliarla.

Al revisar las instalaciones, se detectó el robo de tres kilogramos de oro, cuyo valor aproximado asciende a 3 millones 500 mil pesos. Además, las autoridades documentaron que los responsables presuntamente ingresaron al establecimiento tras realizar un boquete en uno de los muros de la joyería, mecanismo que habría sido utilizado para acceder al inmueble sin ser detectados.

Como parte de las indagatorias, la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación logró identificar la probable participación de Norberto “N” y José Manuel “N”. Con esos elementos, la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada integró la carpeta correspondiente y obtuvo una orden de aprehensión, la cual posteriormente fue cumplimentada.

Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada vinculó a proceso a dos personas por su presunta participación en el robo de una joyería en Guadalajara. ESPECIAL

Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional analizó los datos de prueba presentados por la representación social y resolvió vincular a proceso a ambos imputados por el delito de robo calificado.

Asimismo, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el término de un año, periodo durante el cual continuarán las investigaciones complementarias para fortalecer el caso.

La Fiscalía del Estado señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer por completo los hechos y determinar si existen más personas involucradas en el robo. La dependencia reiteró que mantiene las acciones para combatir los delitos patrimoniales y llevar ante la justicia a quienes afecten el patrimonio de la ciudadanía.

Con la vinculación a proceso, el procedimiento penal entra en una nueva etapa, sin que ello implique una sentencia condenatoria, por lo que los imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una resolución definitiva emitida por la autoridad judicial.

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OB