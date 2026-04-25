Si te registraste en “Raíces de Esperanza”, este dato te interesa hoy: ya comenzaron las llamadas a personas seleccionadas para recibir hasta 18 mil pesos en San Pedro Tlaquepaque. El apoyo busca impulsar a artesanos locales y preservar tradiciones en Jalisco.

El programa “Raíces de Esperanza”, impulsado por el gobierno de San Pedro Tlaquepaque, volvió a tomar relevancia luego de que autoridades municipales iniciaran el proceso de contacto con las personas beneficiarias.

Desde el pasado 13 de abril, quienes realizaron su registro y resultaron seleccionados comenzaron a recibir llamadas con instrucciones sobre los siguientes pasos para acceder al apoyo económico. La ayuda puede alcanzar hasta 18 mil pesos anuales por persona, por lo que cientos de artesanas y artesanos del municipio permanecen atentos al proceso.

¿Qué es “Raíces de Esperanza” y por qué importa?

FACEBOOK/Laura Imelda Pérez Segura

“Raíces de Esperanza” es un programa social dirigido principalmente a artesanas y artesanos de San Pedro Tlaquepaque, con el objetivo de fortalecer la economía local y conservar la identidad cultural de una de las zonas más emblemáticas de Jalisco. Tlaquepaque es reconocido por su tradición artesanal, cerámica, alfarería, textiles y piezas decorativas. Por ello, este tipo de apoyos buscan impulsar a quienes viven de estos oficios.

El recurso económico se entrega mediante tarjeta bancaria, siempre y cuando la persona haya cumplido con los requisitos establecidos y haya sido incluida en el padrón oficial. El programa está enfocado en habitantes del municipio que se dedican a actividades artesanales, especialmente quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad económica.

Entre los requisitos principales solicitados se encuentran:

Ser mayor de edad

Vivir en San Pedro Tlaquepaque

Presentar INE vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Carta de residencia

Comprobar actividad artesanal

Tener credencial de FONART o institución similar, si aplica

Presentar evidencia del trabajo, como fotografías

Estos filtros permiten identificar a personas que realmente desarrollan actividades artesanales dentro del municipio.

CANVA

¿Qué pasa después del registro?

Una vez concluida la etapa de inscripción, autoridades municipales realizan la revisión documental para validar la información entregada por cada solicitante. En algunos casos también pueden llevarse a cabo visitas domiciliarias, con el fin de confirmar datos relacionados con residencia, actividad económica o situación reportada.

Con base en ese proceso se define el padrón final de beneficiarios. Es decir, haberse registrado no garantiza automáticamente la entrega del apoyo, ya que la selección depende del cumplimiento total de requisitos y de la disponibilidad del programa.

CANVA

Las personas seleccionadas están siendo contactadas vía telefónica desde el 13 de abril. En esas llamadas se les informa sobre los pasos siguientes para concretar la entrega del beneficio.

Por ello, si participaste en el proceso, es recomendable:

Mantener tu teléfono disponible.

Contestar números desconocidos.

Tener documentos a la mano.

Revisar canales oficiales del Ayuntamiento.

No compartir datos personales con terceros no identificados.

El seguimiento oportuno puede ser clave para no perder indicaciones importantes. Alta demanda deja fuera a algunos solicitantes debido al interés que genera este apoyo económico, pues no todas las personas registradas logran ser seleccionadas.

La demanda suele superar la capacidad presupuestal disponible, por lo que las autoridades elaboran un padrón con base en criterios establecidos previamente. Esto significa que incluso personas con registro completo podrían no aparecer entre los beneficiarios finales.

CANVA

¿Habrá nuevas convocatorias en Tlaquepaque?

Hasta el momento, no existe un periodo activo de nuevas inscripciones para “Raíces de Esperanza”.

Las futuras convocatorias dependerán de anuncios oficiales del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, por lo que se recomienda mantenerse atento a sus canales institucionales.

Para artesanos de la región, este programa representa una oportunidad importante no solo por el ingreso económico, sino por el reconocimiento al trabajo que da identidad cultural a la zona metropolitana de Guadalajara.

Un apoyo que mezcla economía y tradición

Más allá del monto económico, “Raíces de Esperanza” busca respaldar oficios tradicionales que durante años han distinguido a Tlaquepaque a nivel nacional e internacional. Ceramistas, talladores, alfareros, pintores y creadores populares forman parte del tejido productivo local. Por eso, este programa también funciona como una apuesta por preservar la cultura.

Mientras continúan las llamadas a beneficiarios, la atención se centra ahora en el siguiente paso: la entrega del recurso que puede alcanzar hasta 18 mil pesos al año para quienes fueron seleccionados.

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