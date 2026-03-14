La ansiedad del cuidador: el rostro del cáncer del que no se habla

Lidiar con el cáncer es una verdadera carga, pero no únicamente para el paciente, sino también para los cuidadores, que en muchas ocasiones pasan desapercibidos. Un fenómeno que puede provocar un verdadero tormento.

Esta carga invisible, que se vive puertas adentro, es el reflejo de un problema de salud mental más amplio. En México, 3 de cada 10 personas desarrollan a lo largo de su vida algún trastorno mental, como ansiedad o depresión, y más del 60% no recibe atención profesional , de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta realidad se vuelve todavía más crítica cuando se consideran los procesos oncológicos, pues un estudio sobre cuidadores de personas con cáncer revela que más de la mitad presenta signos de ansiedad .

Lejos de ser cifras abstractas, estos datos reflejan historias de agotamiento acumulado, miedo constante y soledad silenciosa. De hecho, los cuidadores familiares pueden experimentar niveles de ansiedad mayores que los de los propios pacientes, ya que, en última instancia, no tienen control sobre las decisiones médicas ni sobre la evolución del tratamiento, explica Jamie Jacobs, psicóloga clínica de Mass General Brigham.

La ansiedad del cuidador

Acompañar a un familiar con cáncer implica mucho más que estar presente en consultas médicas o administrar tratamientos. Para muchos cuidadores, esta responsabilidad se traduce en una carga emocional continua que se manifiesta en síntomas de ansiedad. Mareos, palpitaciones, fatiga, dolores de cabeza, irritabilidad, pérdida del apetito, nerviosismo, trastornos del sueño y dificultades para concentrarse —señala la doctora Jacobs— forman parte de una experiencia cotidiana que rara vez se verbaliza, pero que erosiona la calidad de vida de quienes cuidan.

Pero la ansiedad rara vez aparece sola. Con frecuencia se acompaña de síntomas de depresión que van más allá de la tristeza ocasional . Se trata de un estado de ánimo bajo que se prolonga en el tiempo e interfiere con la vida diaria, pudiendo generar sentimientos de culpa, desinterés por actividades antes placenteras y una sensación persistente de desgaste emocional .

Si bien la ansiedad puede ser una respuesta normal y adaptativa ante situaciones de alta exigencia emocional, el problema surge cuando se vuelve excesiva y prolongada. En esos casos, el organismo permanece en un estado constante de alerta, activando de forma crónica la respuesta al estrés . “Permanecer en ese estado de respuesta al estrés es un desgaste crónico para el sistema”, advierte la especialista. “Es uno de los motivos por los que vemos que los cuidadores de personas con cáncer tienen problemas con su salud física”, agrega.

¿Cómo reducir la ansiedad del cuidador?

Reducir la ansiedad mejora el estado de ánimo de los cuidadores e impacta de manera directa en su salud física y emocional. Es un aspecto importante de la medicina del estilo de vida, que empodera a las personas para que hagan cambios en su vida cotidiana con el fin de mejorar su salud y prevenir enfermedades.

Desde la práctica clínica, la especialista de Mass General Brigham destaca que muchas de las estrategias más eficaces para reducir la ansiedad del cuidador se basan en la terapia cognitivo-conductual (TCC). Aunque su mayor efectividad se logra con acompañamiento profesional, varios de sus principios pueden aplicarse en la vida diaria para manejar el estrés y disminuir la carga emocional. Aquí comparte cinco recomendaciones basadas en la TCC.

1. No basta con “pensar en positivo”. “La idea de que basta con cambiar la actitud para sobrellevar una experiencia tan devastadora como el cáncer es poco útil”, señala la doctora Jacobs. En lugar de negar la realidad o forzar un optimismo irreal, la especialista recomienda reformular los pensamientos negativos hacia enfoques más equilibrados.

Así, frente al pensamiento negativo de “mi ser querido morirá el próximo mes” o al extremo opuesto de “mi ser querido nunca morirá”, el enfoque equilibrado propone una alternativa más razonable: “Aunque mi ser querido puede fallecer antes de lo que esperaba, seguimos el tratamiento recomendado y nos enfocamos en vivir un día a la vez”.

2. Actuar cuando es posible, soltar cuando no. Adoptar una estrategia de afrontamiento centrada en la acción puede ayudar a los cuidadores de personas con cáncer a recuperar una sensación de control frente a la ansiedad. No siempre es posible resolver el problema central —el cáncer—, pero sí atender aspectos concretos que rodean al cuidado cotidiano y que, al organizarse, reducen la carga emocional.

Este enfoque puede traducirse en acciones prácticas como pedir apoyo a familiares, amigos o profesionales de la salud, establecer calendarios y sistemas de recordatorios para consultas y tareas, o informarse sobre opciones de tratamiento o un grupo de apoyo para familiares con cáncer. Sin embargo, actuar también tiene límites. La doctora Jacobs subraya la importancia de reconocer cuándo ya no es posible hacer más desde la acción.

3. Incorporar la reducción del estrés como práctica diaria. Aprender a relajarse de forma regular es fundamental para proteger la salud mental de los cuidadores de personas con cáncer. Jacobs señala que existen técnicas sencillas y efectivas de reducción del estrés que pueden integrarse a la rutina diaria.

Entre las más utilizadas se encuentran el escaneo corporal, una práctica de atención plena que invita a recorrer el cuerpo parte por parte, observando sensaciones sin juzgarlas; la respiración diafragmática, basada en inhalaciones lentas y profundas que expanden el abdomen antes de una exhalación pausada; y la relajación muscular progresiva, que consiste en tensar y liberar grupos musculares de manera secuencial, de la cabeza a los pies.

4. Priorizar el autocuidado como medida de prevención. Para muchos cuidadores, el autocuidado se convierte en uno de los primeros sacrificios. “Priorizar el bienestar del otro a expensas del propio es una receta para el colapso”, advierte la doctora Jacobs. El descuido de la salud personal tiende a agravar la ansiedad y puede derivar en el llamado agotamiento del cuidador, un estado de cansancio emocional, mental y físico que compromete la capacidad de cuidar.

La especialista subraya la importancia de sostener hábitos básicos de autocuidado, como mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, dormir al menos siete horas por noche y acudir a revisiones médicas preventivas de manera anual.

5. Buscar apoyo. El aislamiento es una respuesta frecuente entre los cuidadores de pacientes con cáncer. Muchos se alejan de amigos y familiares bajo la idea de que deberían ser capaces de asumir solos toda la responsabilidad. Sin embargo, buscar apoyo no solo es válido, sino necesario.

Delegar algunas tareas de cuidado o solicitar ayuda para actividades cotidianas en el hogar puede reducir la carga emocional y el estrés acumulado. Contar con una red o grupo de apoyo para familiares con cáncer permite al cuidador reservar tiempo y energía para su propio bienestar, un factor clave para disminuir la ansiedad y sostener el cuidado a largo plazo.

Cuidar a un paciente con cáncer es una labor profundamente humana, pero también una experiencia que somete a una carga emocional y física . Reconocer a los cuidadores de pacientes oncológicos como personas que también requieren apoyo emocional, acompañamiento, información y contención resulta indispensable para construir modelos de atención más humanos. Porque cuidar al cuidador, en última instancia, es también una forma de cuidar mejor al paciente.

Con información de Mass General Brigham

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