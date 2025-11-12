IDEFT y UNIVA unen esfuerzos para impulsar la formación profesional en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) oficializaron un convenio general de colaboración; este acuerdo, firmado en el Campus Guadalajara de la UNIVA, tiene como objetivo principal potenciar la educación, la capacitación laboral y la vinculación social y académica.

Ambas instituciones buscan contribuir al bien común, al desarrollo sostenible y a la formación integral de las personas en Jalisco.

El acto de firma contó con la presencia del presbítero Francisco Ramírez Yáñez, rector del Sistema UNIVA y presidente de la Federación Internacional de Universidades Católicas, así como de Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, ambos líderes reafirmaron el compromiso conjunto de sus respectivas instituciones con los objetivos establecidos en el acuerdo.

El rector Ramírez Yáñez enfatizó la relevancia de la formación humana y ética en el ámbito laboral, destacando que esta alianza proporcionará herramientas esenciales para que las personas encuentren realización personal y social a través de su trabajo.

En su intervención, el rector expresó: “El trabajo no debe verse solo como un deber o una obligación, sino como una forma de realización. Para ello es necesario fomentar valores como la empatía, el respeto, la productividad y la capacidad de trabajar en equipo. Este convenio nos permite fortalecer ese horizonte de formación y promover que el trabajo sea debidamente valorado y digno”, subrayó que la iniciativa refuerza la visión de ambas entidades sobre la dignificación del empleo.

Por su parte, el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, manifestó su satisfacción por la concreción de esta alianza con una institución de la reputación y trayectoria de la UNIVA. "Agradezco la confianza que nos deposita la Universidad del Valle de Atemajac. A nombre del equipo del Instituto —directivos, docentes, instructores y personal de apoyo— reiteramos el compromiso de cumplir cabalmente los términos del convenio. Estoy seguro de que esta colaboración será muy provechosa para ambas partes y, sobre todo, para la comunidad, porque al sumar esfuerzos lograremos una mayor proyección y un impacto positivo en el desarrollo humano y profesional de las personas", afirmó Cosío Gaona.

El convenio establece una serie de lineamientos generales para el desarrollo de programas de formación profesional, proyectos de talento, servicio social y descuentos educativos, estos beneficios aplicarán para los colaboradores y sus familiares de la UNIVA, además de contemplar actividades comunitarias conjuntas.

Comisión técnica impulsará las acciones y el seguimiento del convenio

Para asegurar la operatividad y el seguimiento del acuerdo, se conformará una comisión técnica integrada por representantes de ambas partes, esta comisión tendrá la responsabilidad de definir acciones específicas, coordinar la formalización de convenios derivados y evaluar de manera constante los programas que se implementen.

Los responsables operativos designados para supervisar el cumplimiento de este convenio son el licenciado José María Ceballos Cruz, director de la Unidad Técnica Académica por parte del IDEFT, y la doctora Mariela Castro Estrada, jefa de Alianzas Estratégicas del Campus Guadalajara por parte de la UNIVA.

Esta alianza estratégica entre el IDEFT y la UNIVA es un reflejo del compromiso del Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, con el impulso de la capacitación laboral con un enfoque humano, ético y social, asimismo, respalda la visión del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, de promover la educación como un pilar fundamental para el desarrollo y el bienestar de las y los jaliscienses. La colaboración busca ofrecer oportunidades concretas de crecimiento y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la región.

