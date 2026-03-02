Lunes, 02 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Incendian tienda de conveniencia en Guadalajara

Según versiones de testigos, varios hombres a bordo de motocicletas llegaron al lugar, rompieron el cristal de la puerta y lanzaron objetos incendiarios para después huir a toda velocidad

Por: Marck Hernández

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. ESPECIAL

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. ESPECIAL

En un presunto acto vandálico, una tienda Oxxo fue incendiada durante la noche de este domingo en la colonia Arcos Vallarta de Guadalajara.

Vecinos de la zona reportaron fuertes estruendos y posteriormente visualizaron llamas que consumían la entrada principal del establecimiento, ubicado en el cruce de las avenidas Luis Pérez Verdía y la calle Justo Sierra, en la ya mencionada colonia del municipio tapatío.

Te recomendamos: Venden terrenos urbanizados, pero sin uso de suelo en las faldas de La Primavera

Según versiones de testigos, varios hombres a bordo de motocicletas llegaron al lugar, rompieron el cristal de la puerta y lanzaron objetos incendiarios para después huir a toda velocidad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes lograron controlar el fuego que afectó principalmente los anaqueles del área de ingreso.

Lee también: Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia

Sin embargo, dos personas resultaron afectadas, ya que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las dos empleadas que laboran en la tienda de conveniencia quienes resultaron estables pero con intoxicación por inhalación de humo, por lo que recibieron oxígeno a bordo de una ambulancia.

Se descartó que el ataque tuviera relación con algún grupo criminal implicado en los bloqueos e incidentes del pasado domingo 22 de febrero, aunque el incidente mantuvo en alerta a los vecinos. Pese a las cámaras de vigilancia en la zona, no se reportan personas detenidas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones