En un presunto acto vandálico, una tienda Oxxo fue incendiada durante la noche de este domingo en la colonia Arcos Vallarta de Guadalajara.

Vecinos de la zona reportaron fuertes estruendos y posteriormente visualizaron llamas que consumían la entrada principal del establecimiento, ubicado en el cruce de las avenidas Luis Pérez Verdía y la calle Justo Sierra, en la ya mencionada colonia del municipio tapatío.

Según versiones de testigos, varios hombres a bordo de motocicletas llegaron al lugar, rompieron el cristal de la puerta y lanzaron objetos incendiarios para después huir a toda velocidad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes lograron controlar el fuego que afectó principalmente los anaqueles del área de ingreso.

Lee también: Pescadores retoman labores en Vallarta tras semana de violencia

Sin embargo, dos personas resultaron afectadas, ya que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las dos empleadas que laboran en la tienda de conveniencia quienes resultaron estables pero con intoxicación por inhalación de humo, por lo que recibieron oxígeno a bordo de una ambulancia.

Se descartó que el ataque tuviera relación con algún grupo criminal implicado en los bloqueos e incidentes del pasado domingo 22 de febrero, aunque el incidente mantuvo en alerta a los vecinos. Pese a las cámaras de vigilancia en la zona, no se reportan personas detenidas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA