Lunes, 01 de Diciembre 2025

Localizan con vida a federales desaparecidos en Zapopan

Los agentes fueron encontrados en buen estado de salud, confirmó en "La Mañanera del pueblo" la Presidenta Claudia Sheinbaum

Por: Marck Hernández

Claudia Sheinbaum, en

Claudia Sheinbaum, en "La Mañanera del pueblo" de este lunes 1 de diciembre. ESPECIAL / Gobierno de México

Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, que habían sido privados de la libertad en Zapopan el pasado martes, fueron localizados con vida.

Los hechos fueron reportados en el fraccionamiento Virreyes de dicho municipio cuando se perdió contacto con los dos agentes federales. Su vehículo fue encontrado con manchas de sangre e impactos de bala.

La información de autoridades sobre la localización de los agentes 

Los dos elementos federales fueron encontrados con vida y en buen estado de salud, confirmó en su conferencia "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al igual que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco, el pasado 25 de noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias", dijo García Harfuch en sus redes sociales.  

X / @OHarfuch 
X / @OHarfuch 

El funcionario federal agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Este último reconoció también en redes sociales la coordinación con la institución encabezada por García Harfuch. Desde el reporte de desaparición de los dos elementos, hubo operativos por parte de las Fuerzas Federales.

X / @PabloLemusN 
X / @PabloLemusN 

"Nos está ayudando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina en la búsqueda y también en la investigación para detener a los responsables. Garantizamos que así va a ser. Son las dos personas que tenemos desaparecidas hasta el momento", dijo García Harfuch la semana pasada.

