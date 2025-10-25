Sábado, 25 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Detienen a motociclista armado en Magdalena

El hombre fue detenido en la delegación San Simón, dentro del municipio antes mencionado

Por: Marck Hernández

El sujeto, identificado como Abelardo “N”, de 40 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. ESPECIAL

El sujeto, identificado como Abelardo “N”, de 40 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. ESPECIAL

La Policía estatal informó de la detención de un hombre que abordaba una motocicleta con reporte de robo en el municipio de Magdalena, en Jalisco. 

La corporación informó que realizaban un recorrido de vigilancia por la delegación San Simón del municipio ya mencionado cuando, en una brecha, detectaron a un motociclista, quien al notar el convoy policial aceleró su marcha, por lo que fue interceptado metros adelante.

En una revisión apegada a protocolo, los oficiales estatales le detectaron fajada a la cintura, lo que aparentaba ser un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador y 12 cartuchos útiles. Además, al ingresar los datos de la motocicleta a una plataforma digital, descubrieron que contaba con reporte de robo de 2023, esto en el municipio de El Grullo.

El sujeto, identificado como Abelardo “N”, de 40 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. De forma extraoficial, se identificó que éste realiza labores para un grupo criminal en esa zona de la Región Valles.

Lee: Aseguran vehículos y motos tras arrancones y operativos viales en AMG

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones