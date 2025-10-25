La Policía estatal informó de la detención de un hombre que abordaba una motocicleta con reporte de robo en el municipio de Magdalena, en Jalisco.

La corporación informó que realizaban un recorrido de vigilancia por la delegación San Simón del municipio ya mencionado cuando, en una brecha, detectaron a un motociclista, quien al notar el convoy policial aceleró su marcha, por lo que fue interceptado metros adelante.

En una revisión apegada a protocolo, los oficiales estatales le detectaron fajada a la cintura, lo que aparentaba ser un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador y 12 cartuchos útiles. Además, al ingresar los datos de la motocicleta a una plataforma digital, descubrieron que contaba con reporte de robo de 2023, esto en el municipio de El Grullo.

El sujeto, identificado como Abelardo “N”, de 40 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. De forma extraoficial, se identificó que éste realiza labores para un grupo criminal en esa zona de la Región Valles.

AO

