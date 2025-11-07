Policías de Tlaquepaque detuvieron a tres hombres y aseguraron cartuchos útiles tras un operativo realizado la noche de este jueves en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los hechos fueron reportados en las calles López Cotilla y su cruce con Pedro Moreno, en la colonia Emiliano Zapata. Donde se desplegó un operativo tras un reporte ciudadano sobre una persona agresiva en las calles ya mencionadas, cerca de las 22:00 horas.

Por lo tanto, elementos de la Policía municipal acudieron al sitio y al arribar, localizaron un vehículo Renault Kangoo con tres ocupantes, quienes fueron señalados como los presuntos responsables.

Durante una inspección precautoria, se les halló en su ropa dos cargadores y nueve cartuchos, calibre 9 mm, dos cartuchos .357, dos .38 Súper y uno .380. Y con apoyo canino, también se aseguraron herramientas como una esmeriladora, un hacha y una barra de acero dentro de la unidad.

Al verificar el estatus de las placas de circulación, se informó que estas no cuentan con reporte de robo. Los detenidos, identificados como Brian "N" y Christian Emmanuel "N", de diecinueve años, y José "N", de 44 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

