Abren convocatoria al Premio Jalisco al Emprendimiento 2026; darán estímulos económicos a los ganadores

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado lanzaron hoy la convocatoria del Premio Jalisco al Emprendimiento.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 26 de agosto y la premiación será el 22 de septiembre en el Tequila Lab.

La titular de la Secretaría de Innovación, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, explicó que habrá una bolsa de 190 mil pesos para los ganadores de las tres primeras categorías y el premio promesa de 110 mil pesos para el cuarto lugar.

"Este año estamos incorporando una inversión en formación de alta dirección que sirva de networking para los emprendedores y que les siga fomentando esta curiosidad, creatividad e innovación para seguir creciendo su negocio" , dijo Valdivia Márquez.

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La funcionaria explicó que a los participantes se les acompaña en formación, en seguir conectando con espacios que dentro del ecosistema fortalezcan el emprendimiento que tienen a nivel local y nacional.

"Lo más importante es seguirlos formando, acompañando y la conexión con otras oportunidades", subrayó la titular de la SICyT", añadió.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, destacó la importancia del premio.

"Es muy importante resaltar que el 100 por ciento de los emprendedores que han participado y han sido ganadores cuentan con un emprendimiento ya consolidado y en ese aspecto lo que se les acompaña es en formación, en seguirlos conectando con espacios que dentro del ecosistema fortalezcan el emprendimiento que tienen y no nada más a nivel local, sino nacional", comentó.

El Premio Jalisco al Emprendimiento es la máxima distinción estatal para personas emprendedoras e instituciones que impulsan el ecosistema emprendedor.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, destacó la importancia del premio. EL INFORMADOR/J. Acosta

Reconoce a proyectos que destacan por su innovación, impacto, crecimiento y contribución al desarrollo económico del estado.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad originarias de Jalisco, así como a residentes con al menos un año de permanencia en la entidad, además de empresas y organizaciones con impacto comprobable en el estado. Las postulaciones podrán realizarse hasta el 16 de agosto mediante un registro en línea en gobjal.mx/RegistroPJE2026 .

En esta edición se reconocerán proyectos en cuatro categorías: Emprendimiento de Alto Impacto, para iniciativas innovadoras con alto potencial de escalabilidad; Emprendimiento Tradicional, dirigido a empresas consolidadas que han fortalecido su crecimiento mediante procesos de transformación; Emprendedora Destacada, que reconoce el liderazgo y la contribución de mujeres emprendedoras; y Emprendimiento Promesa, enfocado en iniciativas emergentes con alto potencial de crecimiento e innovación.

Las candidaturas serán evaluadas por especialistas del ecosistema emprendedor mediante un proceso de tres etapas que considera aspectos como innovación, impacto, sostenibilidad, desempeño, escalabilidad y espíritu emprendedor , para posteriormente ser ratificadas por el Consejo Estatal para el Fomento al Emprendimiento.

Las personas ganadoras recibirán un estímulo económico de 190 mil pesos en las categorías de Emprendimiento de Alto Impacto, Emprendimiento Tradicional y Emprendedora Destacada, mientras que la categoría Emprendimiento Promesa otorgará 110 mil pesos.

Además, obtendrán una presea conmemorativa, difusión institucional, mentoría especializada, acceso prioritario a los Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi) y participación en eventos y capacitaciones nacionales e internacionales promovidos por el Gobierno de Jalisco y aliados estratégicos.

Como parte del reconocimiento, también se entregará el Galardón a la Inspiración e Impulso al Ecosistema Emprendedor, distinción que honra la trayectoria de personas o instituciones cuya labor ha generado un impacto significativo en el desarrollo económico, social y ambiental de Jalisco.

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MB