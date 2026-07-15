Con una baja del 70% en cuanto a la comisión del delito de homicidio doloso, las autoridades de Jalisco destacaron el trabajo conjunto emprendido por los tres órdenes de Gobierno en cuanto a la incidencia delictiva en la entidad.

En rueda de prensa, el coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, refirió que entre enero y junio de este 2026 se cometieron 408 asesinatos, la cifra más baja para un semestre desde 2019, cuando se reportaron mil 387 homicidios dolosos durante el primer semestre de ese año (siendo esa, además, la cifra más alta de asesinatos desde entonces).

"Definitivamente, se trata de una baja sostenida. Y el resultado obedece, efectivamente, a una más estrecha colaboración que hemos recibido de parte de las autoridades federales, pero también a una mejor planeación estratégica por parte de las comisarías, de la Secretaría de Seguridad y el trabajo de la propia fiscalía. También ha sido gracias a este trabajo que se ha venido desarrollando de manera más profesional, con gente con muchos años de trabajo en materia de seguridad, y esto me parece que es un tema muy significativo.

"Todo esto se traduce, justamente, en estos resultados a todas luces sobresalientes", destacó el coordinador.

Así se ubica Jalisco en materia de homicidios dolosos a nivel nacional

De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por el coordinador, Jalisco se ubica, este 2026, a nivel 10 de las entidades con la mayor disminución en cuanto a homicidios dolosos cometidos diariamente, al reportar una baja de 41.1% en comparación con el primer semestre de 2025. Esto es: 1.57 homicidios menos cometidos cada 24 horas en la entidad.

En cuanto a la tasa, es decir, los asesinatos cometidos por cada 100 mil habitantes, Jalisco cae hasta el puesto número 16, con una tasa de 4.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

En comparación nacional, las entidades que reportaron un mayor número de homicidios dolosos en confronta con el número de sus habitantes fueron Colima, con la mayor tasa (44.5 asesinatos por cada 100 habitantes); Morelos (25.2) y Sinaloa (20.9).

"Otra estadística que resulta importante que conozcan tiene que ver con que en esta administración estatal se han conseguido los dos meses con el menor número de homicidios desde 2018", añadió el coordinador, haciendo referencia a los meses de septiembre de 2025 y junio de 2026, cuando se cometieron solo 51 asesinatos.

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Bajan también el robo de vehículo, a casa habitación y robo a negocio

Durante la rueda de prensa, ofrecida en el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, resaltó que el impacto de la Coordinación entre instituciones de la materia también ha impactado en otros ilícitos, como el robo de vehículos, a casa habitación y robo a negocio.

En cuanto al robo de vehículos, el coordinador afirmó que entre enero y junio de este 2026 se registraron dos mil 996 robos de coches, una cifra 70.4% más baja que en el mismo periodo de 2019, lo que representa siete mil 119 robos menos.

"Los delitos patrimoniales también han merecido nuestra atención de manera sobresaliente porque dañan de forma significativa los bienes y los valores de las personas (...). Podemos destacar una reducción del 70.4% en el robo a vehículo, a pesar de que, como se ve en las calles, hoy tenemos más autos, es decir, se está consiguiendo que mucho menos unidades sean robadas", resaltó el coordinador.

Alarcón Estrada también afirmó que la estadística en cuanto a robos a casa habitación ha mejorado: pasó de tres mil 646 en el primer semestre de 2019 a 835, y con 135 robos reportados a las autoridades estatales en junio pasado, ese mes se convierte en el junio con la estadística más baja desde 2018.

En materia de robo a negocio, señaló el coordinador, se registraron mil 377 casos entre enero y junio pasados, en comparación con los ocho mil 192 del mismo periodo de 2019.

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