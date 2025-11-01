Con el objetivo de recordar a las y los elementos caídos en el cumplimiento de su deber en el marco del Día de Muertos, la Policía de Jalisco lanzó la campaña “Más allá del deber cumplido” a fin de recordar a los policías fallecidos, con una mención especial para Moisés Ramírez Cortez, acaecido de manera heroica a principios de enero pasado en el incendio de la base de la Comisaría Regional de la Secretaría de Seguridad del Estado, ubicada en avenida Revolución, en Guadalajara.

El policía falleció el 8 de enero de 2025 mientras apoyaba a sus compañeros a desalojar el inmueble y a sofocar las llamas que incendiaron los dormitorios de la Comisaría. Tenía 10 años y medio de servicio, principalmente en las distintas regiones del interior del Estado.

“Moisés, reconocemos en ti a un gran compañero que dio su vida por los demás, y eso significa que hasta el último minuto de tu vida pusiste por delante el valor y la fortaleza que te caracterizaban, ese valor y fortaleza que nos da cuando portamos un uniforme, ese uniforme que muchas veces nos viste de héroes”, dijo el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, el pasado 9 de enero, durante el homenaje a Ramírez Cortez.

Entre enero de 2019 y abril de 2025, 149 policías en Jalisco han sido asesinados mientras se encontraban en servicio activo. En 2019 se registró la mayor cantidad de homicidios de elementos de seguridad, con 31, seguido de 2023 con 26 y 2021 y 2022 con 23 asesinatos cada uno.

AO

