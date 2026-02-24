Puerto Vallarta continúa con labores de remoción de vehículos incendiados (FOTOS)

Elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta continúan trabajando en las labores de saneamiento y remoción de vehículos incendiados a lo largo de las calles del municipio. Estas acciones forman parte de la actividad enfocada en la mitigación de riesgos y recuperación segura del área, de manera que se pueda circular en el municipio y las vialidades se restablezcan.

A través de un mensaje compartido en redes sociales, la cuenta oficial de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta en Facebook señaló que los trabajos se realizan bajo el entendimiento de la importancia de restablecer la normalidad lo antes posible, por lo que el personal se encuentra laborando de manera constante en coordinación con diversas áreas del gobierno para avanzar con la mayor rapidez.

Sin embargo, se advierte que los trabajos requieren seguir un proceso cuidadoso que garantice la seguridad de todas y todos, por lo que hasta el momento no se tiene un tiempo estimado de conclusión para el restablecimiento total. Por ello, la Coordinación agradeció la comprensión y paciencia de la ciudadanía mientras se concluyen estas labores.

A través de la misma publicación se compartieron las fotografías con los elementos trabajando en distintas vialidades del municipio, buscando remover los desechos y rehabilitar la circulación vehicular.

OB