Se incendia camión de pasajeros en Tlaquepaque

Personal de Protección Civil de Tlaquepaque acudieron al lugar para sofocar el fuego y se tuvo presencia de Policía Vial

Por: Jorge Velazco

Un camión de pasajeros se incendió esta tarde por la incorporación de Carretera a Chapala hacia la Avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Revolución del municipio de Tlaquepaque. ESPECIAL

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad tuvo un incidente previo y al remolcarla con una grúa se originó el incendio.

El camión no transportaba personas en el momento del incidente por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Personal de Protección Civil de Tlaquepaque acudieron al lugar para sofocar el fuego y se tuvo presencia de Policía Vial, para agilizar el flujo vehicular ante el corte parcial a la circulación.

