Se amplía fecha de descuentos en multas y recargos en Guadalajara

Durante el mes de noviembre, en los sitios oficiales del Gobierno de Guadalajara, se había anunciado que habría un 75% de descuento en el pago de multas y recargos, pago del predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de licencias de giro, anuncios, mercados municipales y más, por motivo de fin de año y con el objetivo de apoyar a las y los tapatíos que tienen algún tipo de adeudo. La fechas que se establecieron fueron del 3 al 30 de noviembre.

Dicho periodo volvió a extenderse hasta el 22 de diciembre, así que si tienes adeudos, es tu momento de ponerte al corriente y aprovechar el descuento especial.

El descuento aplica para los pagos de:

Estacionamientos públicos

Predial

Refrendo de licencias de giro y/o anuncios

Mantenimiento de cementerios

Locales en mercados municipales

Otras obligaciones (como sanitarios públicos, valet parking,etc.)

(movilidad e infracciones a reglamentos) De aseo

Nota: Pueden aplicarse restricciones

El descuento se aplica automáticamente al momento de pagar en las recaudadoras, no hace falta hacer autorizaciones específicas, requisitos adicionales o intermediarios. Para quienes tienen adeudo de predial, también puede pagarse en línea con la rebaja incluida.

Es importante saber que el programa de descuentos se aplica exclusivamente a quienes acuden a una de las recaudadoras a hacer la regularización, y SOLO para el municipio de Guadalajara.

Acude a la recaudadora más cercana, recuerda que con tus contribuciones ayudas a cuidar Guadalajara.

