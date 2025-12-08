Lunes, 08 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Se amplía fecha de descuentos en multas y recargos en Guadalajara

Si tienes adeudos, es el momento de ponerte al corriente y aprovechar el descuento especial

Por: Karol Ruelas

El beneficio es de hasta el 75% y se ve reflejado de manera automática al pagar. EL INFORMADOR/ARCHIVO.

El beneficio es de hasta el 75% y se ve reflejado de manera automática al pagar. EL INFORMADOR/ARCHIVO.

Durante el mes de noviembre, en los sitios oficiales del Gobierno de Guadalajara, se había anunciado que habría un 75% de descuento en el pago de multas y recargos, pago del predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de licencias de giro, anuncios, mercados municipales y más, por motivo de fin de año y con el objetivo de apoyar a las y los tapatíos que tienen algún tipo de adeudo. La fechas que se establecieron fueron del 3 al 30 de noviembre. 

LEE: Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

Dicho periodo volvió a extenderse hasta el 22 de diciembre, así que si tienes adeudos, es tu momento de ponerte al corriente y aprovechar el descuento especial.

El descuento aplica para los pagos de:

  • Estacionamientos públicos 
  • Predial 
  • Refrendo de licencias de giro y/o anuncios
  • Mantenimiento de cementerios
  • Locales en mercados municipales
  • Otras obligaciones (como sanitarios públicos, valet parking,etc.)
  • Faltas administrativas (movilidad e infracciones a reglamentos)
  • De aseo 

Nota: Pueden aplicarse restricciones

El descuento se aplica automáticamente al momento de pagar en las recaudadoras, no hace falta hacer autorizaciones específicas, requisitos adicionales o intermediarios. Para quienes tienen adeudo de predial, también puede pagarse en línea con la rebaja incluida.

Es importante saber que el programa de descuentos se aplica exclusivamente a quienes acuden a una de las recaudadoras a hacer la regularización, y SOLO para el municipio de Guadalajara.

Acude a la recaudadora más cercana, recuerda que con tus contribuciones ayudas a cuidar Guadalajara. 

LEE: Analizan Ley de Ingresos 2026 para Jalisco 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones