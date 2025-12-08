Dónde comprar las mejores flores de Nochebuena en Guadalajara

A pocos días de que inicie formalmente la temporada navideña, la demanda de flores de Nochebuena vuelve a incrementarse en distintos puntos de Guadalajara. Este símbolo tradicional, ampliamente utilizado en hogares, comercios y espacios públicos, se consolida cada año como uno de los elementos más buscados para decorar durante diciembre.

Con tamaños, colores y precios variados, productores y comerciantes locales ya cuentan con una alta afluencia de compradores.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, existen mercados y viveros donde las Nochebuenas se venden directamente desde los cultivos regionales.

Puntos de venta las mejores flores de Nochebuena

Viveros Rancho Calderón Suc. Tetlán

Ubicación: Av Presa del Laurel 100, Tetlán, 44790 Guadalajara, Jal.

Horario: Lunes a viernes 08:30 a 17: 30 / Sábado a domingo 08:30 a 13:30

Vivero Villalvazo

Ubicación: Benjamín Eguiluz 117, Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal.

Horario: Lunes a viernes 08:30 a 17: 30/ Sábado 08:30 a 17:45/ Domingo 08:30 a 13:30

Vivero | Vivo Interior

Ubicación: Tierra de Fuego 3228, Providencia, 44639 Guadalajara, Jal.

Horario: Lunes a viernes 09:00 a 17:00/ Sábado 10:00 a 15:00

Las ventas se mantienen activas desde finales de noviembre y alcanzan su punto máximo entre el 10 y el 20 de diciembre, cuando la demanda crece por las celebraciones familiares y los intercambios en oficinas.

¿Qué considerar al momento de comprar?

Para garantizar una compra de calidad, es importante verificar que la planta tenga hojas firmes, tallos rectos y sustrato húmedo, pero no encharcado. También recomiendan evitar las macetas expuestas al sol directo durante horas, ya que eso acelera su deterioro.

Para quienes buscan calidad, accesibilidad y tradición, los mercados y viveros locales siguen siendo el mejor lugar para adquirir la flor emblemática de la Navidad.

Comprar en estos puntos garantiza precios competitivos, variedades frescas y asesoría especializada sobre el cuidado de la planta, especialmente útil para prolongar su vida más allá de la temporada. Así, los consumidores pueden elegir el lugar que mejor se adapte a su presupuesto y necesidades, manteniendo viva una tradición que cada año ilumina los hogares tapatíos.

YC