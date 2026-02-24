SAT mantiene suspensión de actividades en Puerto Vallarta

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que este martes 24 de febrero permanecen suspendidas las actividades del Módulo de Servicios Tributarios (MST) de Puerto Vallarta, Jalisco.

Las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas cuando se reanude la atención. Asimismo, el organismo dio a conocer que las 167 oficinas y MST restantes en todo el país continuarán brindando atención de forma regular a las y los contribuyentes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendió el lunes pasado las operaciones en algunas oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) por los hechos de violencia registrados tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Estos fueron los módulos que suspendieron actividades

Jalisco

• Oficina Desconcentrada Jalisco 1

(Guadalajara)

• Oficina Desconcentrada Jalisco 2

(Guadalajara Sur)

• Oficina Desconcentrada Jalisco 3

(Zapopan)

• MST Puerto Vallarta

• MST Ocotlán

• MST Autlán de Navarro

• MST Ciudad Guzmán

• MST Tepatitlán

Michoacán

• Oficina Desconcentrada Michoacán 1

(Morelia)

• MST Apatzingán

• MST La Piedad

• MST Lázaro Cárdenas

• MST Pátzcuaro

• MST Sahuayo

• MST Uruapan

• MST Zamora

• MST Zitácuaro

• MST Lagos de Moreno

Nayarit

(Tepic)

• Oficina Desconcentrada Nayarit 1

Colima

• MST Manzanillo

Las citas que los contribuyentes tengan confirmadas para trámites presenciales se reprogramarán cuando se reanude la atención, por lo que se les solicita mantenerse informados a través de los medios oficiales:

