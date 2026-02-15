Con lo que fue considerado un avance significativo en el programa de reemplacamiento en Jalisco, el Gobierno estatal estimó que alrededor de 250 mil vehículos aún están pendientes de sustituir sus placas , a pocas semanas de que concluya la prórroga otorgada para cumplir con este trámite.

El titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, explicó que la respuesta ciudadana ha permitido agilizar y ordenar el proceso, luego de que el plazo se extendiera para evitar la saturación de las recaudadoras durante diciembre.

“Al día de hoy van más de 250 mil placas sustituidas entre los meses de enero y lo que tenemos de febrero. Lo que nos habla precisamente del éxito de esta prórroga, porque, si no, todos lo hubieran tenido que hacer en diciembre y habría sido una locura. Entonces, estamos, de una manera más ordenada, atendiendo a toda esta gente que está pendiente. Vamos muy bien”, afirmó el secretario.

Precisó que, una vez concluida la prórroga, se prevé cerrar el proceso con un millón y medio de vehículos reemplacados ; sin embargo, todavía restan 250 mil unidades por cumplir con el trámite. El resto del parque vehicular, se estima, cuenta con placas de "collage".

El funcionario señaló que las sanciones se aplicarán en cuanto se incurra en incumplimiento, ya sea por no realizar la verificación correspondiente o por circular con placas sin vigencia. En esos casos, intervendrá la autoridad vial y se impondrá la multa establecida en la ley.

“Las sanciones comienzan cuando se dé el incumplimiento a la obligación de ir a verificar. Y quien no traiga una placa, por ejemplo, tendrá que ser detenido por una autoridad vial, porque no tiene una placa que tenga vigencia, y eso lo hará acreedor a una multa, necesariamente. Está establecida en la ley; o, si quiere, ahorita se las paso, pero sí es una multa costosa”, dijo.

En materia de recaudación, García Sotelo informó que el Estado registra, en el arranque del año, un incremento de más de dos dígitos en ingresos propios, con aproximadamente 350 millones de pesos adicionales respecto al mismo periodo del año anterior .

Además, destacó que el 60 por ciento del monto recaudado se ha efectuado en línea, lo que evidencia una mayor adopción de herramientas digitales por parte de la ciudadanía.

“Tenemos una recaudación copiosa que trae un incremento por arriba de dos dígitos en la recaudación propia; la gente sigue apoyando y cumpliendo con sus obligaciones. Más o menos, tenemos unos trescientos cincuenta millones de pesos más de lo que hemos recaudado el año pasado, lo que nos habla de una buena respuesta para el inicio del año”, finalizó García Sotelo.

