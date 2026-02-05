A partir del próximo lunes 9 de febrero , en Jalisco será obligatorio para niñas, niños y jóvenes de escuelas adscritas a la Secretaría de Educación del Estado el uso de cubrebocas , con el fin de minimizar el riesgo de contagios de sarampión, ante el brote que mantiene a la entidad en el primer lugar nacional con más casos en 2026.

Así lo dispusieron la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud Jalisco, quienes señalaron que la medida estará vigente por al menos 30 días en las escuelas de educación básica, media y media superior del sistema estatal ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara , donde se concentran más del 90% de los casos activos de sarampión.

De acuerdo con el secretario de Salud del estado, Héctor Raúl Pérez, la medida es solo una acción complementaria que forma parte de la estrategia de contención del virus, a la cual se suma la campaña vigente de vacunación para menores desde los 6 meses de edad y personas adultas menores de 49 años , así como las medidas de aislamiento ante casos probables y confirmados, además de acciones de higiene.

¿El cubrebocas de tela sirve contra el sarampión?

Esto es confirmado también por la agencia nacional de salud de Estados Unidos, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés), que señalan que los cubrebocas pueden ayudar a reducir el riesgo de transmisión de virus que se propagan por vía respiratoria, como el sarampión.

Cuando los usa una persona infectada, las mascarillas reducen la propagación del virus a otras personas. Asimismo, pueden proteger a quienes las usan contra la inhalación de partículas infecciosas provenientes de personas cercanas.

“Las mascarillas pueden ayudar a actuar como un filtro para reducir la cantidad de microbios que se inhalan o exhalan. Su eficacia puede variar frente a distintos virus, por ejemplo, según el tamaño del virus. Cuando las usa una persona que tiene un virus, las mascarillas pueden reducir las probabilidades de que lo propague a otras personas”, explicó la autoridad sanitaria, utilizada comúnmente como referente internacional y que durante la contingencia ocasionada por la Covid-19 emitió numerosas recomendaciones sobre el uso de cubrebocas.

“Las mascarillas también pueden proteger a quienes las usan contra la inhalación de microbios; las mascarillas que se ajustan mejor (por ejemplo, los respiradores N95 o KN95) suelen brindar este tipo de protección ”, añadieron.

Los CDC recordaron que existen muchos tipos de mascarillas y que su eficacia para bloquear virus depende de su diseño y de qué tan bien se ajusten a la cara. Las mascarillas de tela, en general, ofrecen niveles más bajos de protección ; las quirúrgicas o desechables suelen brindar mayor protección, y los respiradores KN95 y N95 bien ajustados son los que mejor protegen contra la transmisión de virus respiratorios.

Sin embargo, algunos estudios confirmaron que, si se combina un cubrebocas de tela con una mascarilla quirúrgica o desechable —siempre que esté bien colocada y ajustada—, la protección contra virus puede alcanzar hasta un 95%.

Por ejemplo, se evaluó que una mascarilla quirúrgica o desechable, sin estar bien ajustada a las orejas ni colocada correctamente sobre la nariz, bloqueaba el 56% de las partículas, mientras que una de tela en las mismas condiciones bloqueaba el 51%.

Cuando la mascarilla quirúrgica o desechable se anudada y colocaba correctamente, bloqueaba el 82% de las partículas, mientras que la de tela alcanzaba el 62%.

Descripción gráfica del nudo en la mascarilla quirúrgica o desechable para mayor efectividad de protección. IA

En cambio, si se colocaba una mascarilla quirúrgica o desechable debajo de una mascarilla de tela, bien ajustadas y cubriendo nariz y boca, la efectividad de bloqueo de partículas alcanzaba el 95%.

No obstante, se deben considerar aspectos como desechar la mascarilla quirúrgica o desechable tras su uso y mantener siempre limpio el cubrebocas de tela para conservar dicha efectividad.

Si no se opta por usar ambas mascarillas, lo más adecuado es utilizar una sola, pero bien colocada sobre la nariz y cubriendo la boca, de preferencia ajustando los extremos para evitar que los virus ingresen por los costados.

EE