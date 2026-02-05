Laura Imelda avala uso de cubrebocas y amplía la medida a todo el personal municipal

San Pedro Tlaquepaque implementó el uso obligatorio de cubrebocas en planteles educativos y para su personal de servicio público. Esta acción, anunciada por la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura, busca prevenir la propagación del sarampión y se trata de una medida se alinea con las directrices de la Secretaría de Salud Jalisco ante el aumento de casos en el estado.

La alcaldesa Pérez Segura enfatizó la importancia del cubrebocas como una medida responsable y necesaria, señalando que la situación de contagios de sarampión es generalizada a nivel nacional, por lo que Tlaquepaque no está exento de la problemática.

La disposición sobre el uso del cubrebocas se aplica a las aproximadamente cuatro mil personas que integran el Ayuntamiento de Tlaquepaque, esto incluye a diversas áreas municipales, con el fin de fortalecer la prevención dentro de la administración pública local.

Pérez Segura mencionó otras prácticas preventivas como el uso de gel antibacterial, el lavado de manos y mantener la distancia. Destacó la importancia de que estas medidas se conviertan en hábitos permanentes, especialmente en la actual coyuntura sanitaria.

Refuerzo de la vacunación en tlaquepaque

Desde octubre de 2025, el Gobierno de Tlaquepaque ha intensificado sus acciones para combatir el sarampión, se han establecido módulos de vacunación, tanto permanentes como itinerantes, facilitando el acceso a la inmunización. Esta estrategia ha permitido la aplicación de más de 24 mil dosis.

Las iniciativas de vacunación se complementan con brigadas casa por casa, una labor coordinada entre el Gobierno de Tlaquepaque, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado. Este enfoque integral busca alcanzar a la mayor cantidad posible de habitantes.

CORTESÍA

Disponibilidad de módulos de vacunación

Tlaquepaque dispone de tres módulos de vacunación permanentes para el público, estos se encuentran en la Cruz Verde Marcos Montero y en la Unidad Administrativa Pila Seca, operando de lunes a sábados. La Presidencia Municipal también ofrece servicio los domingos.

La alcaldesa informó que hay suficientes dosis disponibles para la población, con la capacidad de aplicar hasta 500 vacunas diarias. Se hace un llamado a niñas, niños y adultos a acudir a estos puntos para recibir la protección necesaria contra el sarampión.

Laura Imelda Pérez Segura concluyó reafirmando la colaboración con las autoridades sanitarias federales y estatales. Subrayó que la vacunación es una prioridad en Tlaquepaque, buscando acercar este servicio esencial a la ciudadanía.

CORTESÍA

YC