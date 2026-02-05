Pablo Lemus adelanta que además de Diego Navarro habrá más funcionarios detenidos

Ante medios de comunicación del estado de Querétaro, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que mantiene comunicación estrecha con la Federación y las autoridades en materia de Seguridad, en particular con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Lemus detalló que fue el propio funcionario federal quien le informó, desde el primer momento, sobre la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, así como de su comisario y dos funcionarios más, ocurrida entre las tres y las cuatro de la madrugada.

Asimismo, Lemus Navarro señaló que Rivera Navarro no será el único funcionario detenido como parte de las acciones emprendidas por parte del Gobierno Federal.

A pregunta expresa de una reportera del estado sobre si Lemus Navarro tiene información respecto a la existencia de más alcaldes en la mira de las autoridades, el gobernador respondió que no tiene conocimiento de otros munícipes, pero sí de “otros funcionarios”, sin ofrecer mayores detalles.

“De otros alcaldes no tengo confirmación; de otros funcionarios sí, no puedo decir de dónde porque entonces ya no estarían allá (en Jalisco)”, refirió Lemus Navarro.

Por otra parte, el gobernador de Tequila celebró las acciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y de Omar García Harfuch, por haber llevado a cabo este "acto de justicia" para las y los habitantes del Pueblo Mágico de Tequila, quienes dijo, ya no podían desarrollar sus actividades adecuades "ante la cerrazón de la administración municipal de Diego Navarro", así como debido al miedo y la incertidumbre generados por el mismo.

"Y no podíamos tener actividades turísticas, no podríamos tener actividades artísticas durante el Mundial porque había una cerrazón de la propia administración municipal. Ahora con esto vamos a garantizar aún más la seguridad en el municipio, el poder llevar turismo y actividades culturales. Teníamos previsto, por ejemplo, llevar un gran concierto a Tequila que fuera muy representativo de México y se nos había negado, (pero) ahora ya lo vamos a poder hacer", afirmó el mandatario estatal a medios queretanos.

Lemus Navarro aplaudió que la detención de Diego y tres funcionarios más, llevada a cabo en el marco de la llamada "Operación Enjambre", representa un paso más en la estrategia impulsada por el gobierno Federal en materia de extorsiones, ante lo cual "el gobierno de Jalisco estará cooperando de manera permanente".

En este sentido, afirmó, el tema no debe tratarse desde un enfoque de tintes políticos o banderas partidistas, sino que, por el contrario, "hay que actuar con responsabilidad democrática y de justicia".

Por otra parte, Lemus Navarro insistió en que la seguridad del municipio de Tequila está blindada, gracias a que la Secretaría del Estado, en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional, ya han tomado el control del municipio, mientras se decide el rumbo de la administración municipal, garantizando "la gobernabilidad del municipio".

YC