IDEFT y CECyTEJ entregan constancias de empleabilidad a estudiantes de Ixtlahuacán

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTE Jalisco) realizaron la entrega de constancias a los egresados del programa “Aprende, Avanza y Crece al Estilo Jalisco”. Este evento se llevó a cabo en el plantel 27 del CECyTE Jalisco, ubicado en Ixtlahuacán de los Membrillos, reafirmando el compromiso con la formación y empleabilidad en la región.

La ceremonia reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de los participantes. Autoridades destacaron que esta formación es clave para abrir nuevos caminos, generar oportunidades y fortalecer el futuro profesional de los jaliscienses. La iniciativa subraya el valor de la capacitación continua para el desarrollo personal.

Estas capacitaciones son el resultado de un trabajo coordinado entre diversas instituciones, sumando esfuerzos para acercar oportunidades educativas accesibles, pertinentes y de alta calidad. El objetivo principal es fortalecer las habilidades laborales de los ciudadanos y, con ello, ampliar sus posibilidades de desarrollo profesional en el mercado actual.

El respaldo del gobierno para la formación profesional

El programa cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro; también colaboran el Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco, tutelado por Mauro Garza Marín, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Ricardo Barbosa Ascencio. Esta sinergia es fundamental para la iniciativa.

La capacitación para el trabajo se ha establecido como una prioridad estratégica para el crecimiento económico y social en la entidad. La visión del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien preside la Junta Directiva del IDEFT, impulsa estos programas de desarrollo educativo.

CORTESÍA

En el acto de entrega de constancias estuvieron presentes importantes figuras como Cecilia Carreón Chávez, directora de Planteles del IDEFT. También asistieron Lourdes Santana, directora de la Unidad Regional Ixtlahuacán de los Membrillos, y Adriana Citlaly Franco Arnot, directora del CECYTEJ No. 27, demostrando el apoyo institucional.

El IDEFT extendió una felicitación a todos los egresados por su dedicación y logros, asimismo, la institución reafirmó su compromiso de seguir acompañándolos en su trayectoria. El objetivo es que continúen aprendiendo, avanzando y creciendo profesionalmente, siempre "al Estilo Jalisco", según la visión estatal.

YC