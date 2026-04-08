Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 8 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.Jueves 9 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala