Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 27 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 27 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

