Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 23 de mayo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.Según se comunicó, el clima presenta un 6% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 24 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Martes 26 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla