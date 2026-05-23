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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 23 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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