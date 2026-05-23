Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 23 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

