Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 23 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 21%.Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey