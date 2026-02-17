Rezago en el TJA requiere mayor inversión, uso de tecnología y capacitación de magistrados: Especialistas

El Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco (TJA) enfrenta un rezago en la resolución de conflictos que puede ser de hasta 14 años en algunos casos, además de acuerdos polémicos en favor de desarrolladoras inmobiliarias y acusaciones de actuar conforme a las indicaciones del gobierno en turno. Especialistas hicieron un llamado a una reconfiguración del organismo con más recursos públicos, a fin de ampliar su infraestructura y su plantilla laboral; el uso de la tecnología y la capacitación constante de magistrados y personal.

Antonio Sánchez Sierra, académico de la Universidad de Guadalajara, anotó que la carga de trabajo es excesiva en el TJA, por lo que las querellas de la ciudadanía pueden tardar años en resolverse. En su caso, representa a dos personas a quienes el ayuntamiento de Tala les quemó cabañas de su propiedad. El hecho ocurrió hace 14 años y el proceso aún continúa.

Ante este panorama, el experto enfatizó de la necesidad de destinar más recursos al organismo, capacitación constante a magistrados y personal y el uso de nuevas tecnologías. Es necesario realizar una reconfiguración del Tribunal e implementar mecanismos alternos de resolución de conflictos para afrontar el rezago de casos, subrayó.

"El Estadio incumplió en alguna cuestión, ayuntamientos incumplieron con alguna cuestión contra un particular en pagos, pueden pasar años ahí (en el Tribunal). Pasan la bolita, cambian la administración, patean el bote a los otros. Cuando llegan los nuevos ni se enteran que tienen procesos legales. Hace falta una reestructura general y, sobre todo en las administraciones de los ayuntamientos en todo el estado, en todos los organismos […]. Y crear una ley de mecanismos alternos de solución de conflictos en materia administrativa en el estado ", comentó.

Por su parte, Nicolás de Jesús García de León Castro, académico de la Universidad Panamericana, señaló que el TJA resuelve asuntos de mayor trascendencia porque son de interés de los gobernantes. Casos como multas, permisos, licencias, sanciones administrativas, entre otras, quedan rezagadas. Por ello, recomendó cambiar su pertenencia al Poder Judicial para dotarlo de una verdadera autonomía.

También añadió que la carga laboral en el TJA puede ser excesiva y los salarios insuficientes del personal son insuficientes, de ahí la importancia de ampliar el presupuesto. Para 2026 el organismo ejercerá 233 millones 161 mil 726 pesos.

"En primer lugar, debería de destinarse a abrir más salas, que sería contratar más personal para sacar el trabajo rezagado. Eso iría a la par de infraestructura: si vas a abrir más oficinas es necesario que inviertas en infraestructura. Después de que tengas el personal suficiente para afrontar las cargas de trabajo, valorar y ver la manera de retribuir justamente el trabajo de los funcionarios. Ahí entraría ver, quizá, un aumento en la nómina o en las prestaciones, pero es tratar de ser justos con el trabajo de esas personas", mencionó.

La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Bianka Llamas Covarrubias, apuntó que las demandas administrativas han aumentado recientemente, además de que son casos más complejos, mientras que la cantidad de magistrados y el personal no son suficientes para atender el rezago.

Recordó casos como el conflicto entre el Gobierno de Guadalajara y Paseo Pabellón SA de CV, desarrolladora que pretendía construir una torre de 15 pisos de 140 departamentos y más de 200 cajones de estacionamiento en un predio del Área Natural Protegida Bosque Los Colomos. La Quinta Sala del Tribunal desechó las pruebas del Ayuntamiento tapatío para impedir la construcción, sin embargo, la Sala Superior revocó el acuerdo en septiembre pasado, lo que el gobernador Pablo Lemus calificó en su momento como "presión social".

La experta coincidió en la necesidad de ampliar la cantidad de salas, magistrados y la plantilla laboral, así como en el uso de tecnología para digitalizar expedientes, a fin de agilizar los procesos, y la capacitación constante del personal. También consideró importante promover mecanismos alternativos de solución de controversias y simplificar procedimientos cuando la ley lo permita.

En cuanto a la reforma al Poder Judicial, con la cual jueces y magistrados son electos por voto popular, Llamas Covarrubias rechazó incluir al TJA en este proceso, pues señaló que se trata de un Órgano Constitucional Autónomo que no está en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"No se trata sólo de sólo de reformar leyes, sino también de asignar recurso para que se puedan crear nuevas salas, se puedan designar nuevos magistrados y que se contrate nuevo personal. Debería ser mayor asignación de recursos a este Órgano Constitucional Autónomo", expresó.

EE