Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 21 de mayo prevé que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.Según se establece, el clima presenta un 2% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 26 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 27 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Jueves 28 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Cancún