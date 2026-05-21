Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 21 de mayo prevé que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.

Según se establece, el clima presenta un 2% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 26 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Jueves 28 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Cancún

