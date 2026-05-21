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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 21 de mayo informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 21%.

Según se comunicó, el clima presenta un 6% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 28 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque
Clima en Mazamitla
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Clima en Tepatitlán de Morelos
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