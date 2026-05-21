Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 21 de mayo informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 21%.Según se comunicó, el clima presenta un 6% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Jueves 28 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en El Salto