Detienen a presunta reclutadora en Tala; la vinculan al caso del rancho Izaguirre

Autoridades federales detuvieron en el municipio de Tala a Alma Rosa Rivera, "La Leona", identificada por fuentes de seguridad como presunta reclutadora de personas para un grupo criminal que opera en Jalisco.

A la mujer se le vincula con el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, un predio bajo investigación por presunto reclutamiento y adiestramiento de jóvenes donde en marzo de 2025 se detectaron cientos de prendas y que, además, meses antes se había descubierto como un sitio de entrenamiento para grupos criminales.

El Registro Nacional de Detenciones confirma que fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal –encabezada por Omar García Harfuch– la dependencia que efectuó la detención, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención fue hecha en el municipio de Tala, específicamente en la colonia San Javier, el pasado viernes al mediodía.

Esta es una nueva detención relacionada con el caso del rancho Izaguirre; una de ellas fue la de José Gregorio N, “El Lastra”, quien fue detenido en la Ciudad de México en marzo de 2025, quien fungía presuntamente como encargado de reclutamiento de personas en campos de adiestramiento.

A la mujer se le vincula como pareja del también detenido, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades federales.

Relacionado con la investigación del caso, sumaban 19 personas detenidas y procesadas como resultado del caso del Rancho Izaguirre, entre ellas, el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía; policías municipales de Tala, señalados por vínculos con grupos criminales, así como por el delito de huachicol.

YC