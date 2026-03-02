Anuncian inversión para salud mental en Jalisco

El Gobierno de Jalisco anunció nuevas acciones en materia de salud mental, entre ellas, la estrategia "Salud Mental Positiva” y una inversión de 450 millones de pesos para el sector.

La inversión será destinada a proyectos nuevos de infraestructura y fortalecimiento de la atención para salud mental en el Estado. Por ejemplo, proyectos prioritarios como la ampliación de la infraestructura del Centro de Salud Mental de El Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga, con el fin de llegar a 250 camas; el primer centro de salud mental perinatal para atención a mujeres que tengan depresión posparto, el Centro de Salud mental de Zapopan, así como más personal.

"Son para infraestructura. Son también para recurso humano, tanto para la contratación de psicólogos como de psiquiatras, paidopsiquiatras, diferentes especialistas, así como enfermeras, médicos generales para echar a andar las 250 camas de estancia prolongada en El Zapote, el área de paidopsiquiatría en Estancia Breve y el Centro de Salud Mental Perinatal".

Además, se plantean otras estrategias, como la activación física para mujeres en espacios públicos.

Según cifras del Gobierno estatal, alrededor del 4.4% de la población en Jalisco es afectada por algún tipo de depresión , sin embargo, el porcentaje de la población de algunas regiones se incrementa hasta el 11%.

Luis Arturo González, director General del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA), estima que una de cada cinco personas puede requerir servicios de salud mental y que pueden tardar de 10 a 15 años en atenderse.

Por lo tanto, se busca que haya salud mental positiva con varios ejes principales, por ejemplo, con la satisfacción personal, autocontrol, autonomía, resolución de problemas, habilidades para relacionarse y actitud de ayuda.

