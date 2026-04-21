Regulan uso de celulares en escuelas: Mery Pozos y Ricardo Villanueva impulsan iniciativa

La legisladora Mery Pozos y el subsecretario de educación superior, Ricardo Villanueva Lomelí, han puesto en marcha una iniciativa. Esta propuesta busca regular el uso de teléfonos celulares y tabletas personales en los centros escolares de México. El objetivo es prohibir su uso durante el horario académico.

La medida se impulsa para fortalecer el proceso educativo. Además, busca crear entornos escolares más seguros y propicios para el aprendizaje. Se realizará en reuniones con legisladores federales para su análisis y eventual aprobación.

La iniciativa surge como respuesta al aumento del uso de dispositivos electrónicos en las aulas. Esta situación ha generado diversas problemáticas; entre ellas, se encuentran afectaciones emocionales y cognitivas en los estudiantes.

Impacto en el aprendizaje y seguridad escolar

El incremento en el uso de móviles provoca distracción en el aprendizaje. Esto lleva a una disminución en el rendimiento académico de los alumnos. Adicionalmente, se ha detectado un riesgo elevado de ciberacoso entre la comunidad estudiantil.

Los promotores de la iniciativa destacaron que esta tendencia de regulación no es exclusiva de México. Es una medida que se alinea con prácticas globales. Muchos países ya han adoptado políticas similares para proteger el ambiente educativo.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cien países han implementado esta prohibición. Un ejemplo notable es Inglaterra, donde la regulación ya está en vigor.

Experiencia internacional y compromiso educativo

En Inglaterra, la adopción de normativas sobre el uso de dispositivos móviles ha mostrado resultados positivos. Se ha observado una mejora en el desempeño académico de niños y jóvenes. Esto respalda la viabilidad de la propuesta en México.

Mery Pozos y Ricardo Villanueva reiteraron su firme compromiso con la educación en el país. Ambos adelantaron que trabajarán de forma coordinada. El objetivo es lograr la pronta aprobación de esta iniciativa en el Congreso.

La finalidad es beneficiar directamente a las y los estudiantes mexicanos. Se busca proporcionarles un ambiente escolar que favorezca su desarrollo integral. La propuesta se centra en crear condiciones óptimas para su formación.

Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio por modernizar el marco educativo. El Gobierno de Jalisco, a través de sus representantes, busca generar un impacto positivo en la calidad de la enseñanza y el bienestar estudiantil.

La iniciativa se someterá a un proceso de análisis y debate en las cámaras. Se espera contar con la participación de expertos y la sociedad civil. Esto permitirá enriquecer la propuesta y asegurar su implementación efectiva.

Las autoridades confían en que la prohibición del uso de celulares en las aulas ayudará a los estudiantes a concentrarse. También reducirá las interrupciones. Esto es fundamental para un aprendizaje significativo en todos los niveles educativos.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

EE