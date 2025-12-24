Regalan paquetes navideños a familias indígenas de Tlajomulco

En el marco de la temporada decembrina, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, encabezaron una jornada de apoyo social en la comunidad Sergio Barrios de Cuexcomatitlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con el objetivo de acompañar a las familias durante las celebraciones navideñas y reforzar la cercanía institucional.

Las autoridades estatales participaron directamente en el armado y entrega de paquetes navideños, como un gesto de solidaridad y acompañamiento social. La jornada fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Sistema DIF Jalisco, el Servicios de Salud Jalisco y empresas socialmente responsables.

En total se distribuyeron 110 despensas, 110 cenas navideñas y 350 juguetes, con lo que se benefició a cerca de 400 familias de esta zona del Área Metropolitana de Guadalajara. Las despensas incluyeron productos de primera necesidad como frijol, pan y agua embotellada; las cenas consistieron en alimento caliente preparado para consumo inmediato, mientras que los juguetes estuvieron destinados a niñas y niños, con el propósito de brindar momentos de alegría durante las festividades.

Previo a la entrega, Lemus Navarro destacó el valor del trabajo conjunto. “Estas acciones demuestran que cuando sociedad y gobierno trabajan unidos, se puede llegar de manera directa a quienes más lo necesitan”, afirmó. El Gobernador agradeció la participación de las empresas donantes y subrayó el sentido humano de la iniciativa: “Con su apoyo llevamos alimento, alegría y esperanza para que muchas familias pasen una muy feliz Navidad”.

Por su parte, Maye Villa de Lemus resaltó la importancia de mantener la cercanía con las familias beneficiadas. “Hoy les traemos cenas, despensas y juguetes que representan el cariño y la corresponsabilidad social de muchas personas”, señaló. Representantes de la comunidad agradecieron el respaldo y destacaron el ánimo y acompañamiento recibido en estas fechas.