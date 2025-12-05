Recuperan vehículo y autopartes robadas tras cateo a dos negocios en Guadalajara

Personal de la Fiscalía de Jalisco, junto a elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, recuperaron un vehículo robado, así como autopartes, tras distintos operativos en los que se aseguraron dos negocios en las colonias Las Conchas y La Perla, en Guadalajara.

En la última de estas colonias, se cateó una finca donde se buscaban indicios acerca del robo de un coche sin violencia ocurrido el pasado 28 de noviembre. En el lugar se encontró una camioneta de la marca Porsche, la cual contaba con reporte de robo desde 2013. El vehículo fue resguardado y se colocaron sellos de clausura al negocio cateado.

Por su parte, en otro operativo en el que se investigaba el robo sin violencia de otra unidad, ocurrido el pasado 24 de noviembre en la colonia Insurgentes, se localizó otra finca en la que se hallaron autopartes robadas: un chasis completo de un automóvil marca Kía, modelo Río 2018, y una puerta de un Chrysler 300, modelo 2013.

El negocio también fue asegurado y la Fiscalía del Estado afirmó que continuarán los operativos y las investigaciones a fin de procurar la justicia y localizar más unidades con reporte de robo.

