Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 6 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 85%.Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14