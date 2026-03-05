Reconocen con premio internacional a estrategia "Limpia Guadalajara"

El Gobierno de Guadalajara recibió el Premio Trayectoria en la Gestión de Residuos 2026 por la estrategia “Limpia Guadalajara” , implementada durante la actual administración encabezada por la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

La alcaldesa recibió dicho galardón, que es entregado por DSLATAM ISWA México, Asociación de Profesionales en Residuos, con un reconocimiento al personal que consolidó una prestación eficiente del servicio.

ESPECIAL / GOBIERNO DE GUADALAJARA

Se destaca que, con la estrategia, se logró municipalizar el servicio de recolección, alcanzando niveles de eficiencia superiores al 90%.

"En Guadalajara ya no somos de la basura, somos de la limpieza (…) Desde el 18 de diciembre del 2024, en un proceso histórico, con el apoyo de este maravilloso equipo, aventamos la operación que le vino a transformar la lógica a la ciudad. Y desde el primer día, con los de la limpieza, tenemos un nivel de efectividad del 95 por ciento", dijo la alcaldesa tapatía.

A su vez, Verónica Delgadillo recordó que, junto con el equipo de Gobierno, en especial la Coordinación de Servicios Públicos, se decidió enfrentar el problema y equipar al ayuntamiento con camiones recolectores, personal y una estrategia que va más allá de la recolección.

La DSLATAM, que pertenece a la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, reconoció el trabajo que el municipio hizo al adquirir 160 camiones para armar las rutas de recolección en las 441 colonias de la capital jalisciense, así como la creación de los Escuadrones de la Limpieza, que se encargan de acercar los servicios públicos a las comunidades.

También, destacó la creación del Organismo Público Descentralizado “GDLimpia”, con el cual se garantizaron los derechos de los trabajadores de la limpieza y se dignificó la labor que realizan.

El coordinador de Servicios Públicos, Óscar Villalobos, y el titular del OPD GDLimpia, Julián Cerda, también acompañaron a la presidenta municipal en la recepción del premio.

ESPECIAL / GOBIERNO DE GUADALAJARA

Para saber más

Limpia Guadalajara consiste en 8 pasos con los que se busca tener un nuevo modelo de gestión de residuos.

El 18 de diciembre de 2024, el ayuntamiento retomó el control del servicio de recolección de residuos, luego de una concesión de 30 años.

Desde el primer día, se logró tener una eficiencia superior al 90%.

Se adquirieron 160 camiones recolectores, lo que representó una inversión de mil 613 millones de pesos.

Además, se formaron los Escuadrones de Limpieza, con una inversión de 265 millones de pesos.

En el primer año de operación, se recolectaron 638 mil toneladas de residuos.

