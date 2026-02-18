Reconocen a Zapopan como el municipio mejor evaluado en 2025

Zapopan se colocó en el primer lugar estatal de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025, mecanismo que evalúa la gestión, capacidades institucionales y buenas prácticas de los ayuntamientos de Jalisco.

El reconocimiento fue entregado en Palacio de Gobierno, en un acto encabezado por autoridades estatales. En representación del alcalde Juan José Frangie, la secretaria general del Ayuntamiento, Graciela de Obaldía Escalante, recibió el distintivo y afirmó que el resultado es producto de una política sostenida de mejora continua y fortalecimiento institucional.

Destacó que esta evaluación permite identificar áreas de oportunidad y consolidar procesos administrativos más eficientes, con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la profesionalización del servicio público. Subrayó que el objetivo es garantizar resultados tangibles para la ciudadanía y dar continuidad a proyectos estratégicos de largo plazo.

La Guía Consultiva contempla ocho módulos que analizan rubros como gestión financiera, servicios públicos, desarrollo económico, gobierno abierto y desempeño institucional. En esta edición participaron 83 municipios, de los cuales 56 concluyeron satisfactoriamente el proceso de evaluación.

Con la calificación más alta, Zapopan se posiciona como referente en gestión municipal y refrenda su apuesta por fortalecer la administración pública local.cticas municipales.