Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 18 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 6%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

