Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 18 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 6%.Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan