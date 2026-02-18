Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 18 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

