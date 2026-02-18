Miércoles, 18 de Febrero 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 18 de febrero prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 6%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

