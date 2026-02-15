Domingo, 15 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Realizan movilización en la Glorieta Minerva contra la reforma electoral

La movilización fue convocada en la Ciudad de México por el colectivo Resistencia Civil Activa y Pacífica y se replicó de manera simultánea en diversas ciudades del país, incluida la Perla Tapatía

Por: Jorge Velazco

La manifestación transcurrió de manera pacífica y sin afectar el paso de ciclistas ni de las personas que transitaban por la Vía RecreActiva. ESPECIAL

La manifestación transcurrió de manera pacífica y sin afectar el paso de ciclistas ni de las personas que transitaban por la Vía RecreActiva. ESPECIAL

Este domingo, ciudadanos se congregaron en las inmediaciones de la Glorieta La Minerva para formar una cadena humana en protesta contra la reforma electoral impulsada por el gobierno federal y promovida por el partido Morena.

La movilización fue convocada en la Ciudad de México por el colectivo Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap) y se replicó de manera simultánea en diversas ciudades del país, incluida la Perla Tapatía.

En punto de las 12:00 horas, los participantes se tomaron de las manos para conformar la cadena humana, en un acto simbólico que se desarrolló en completo silencio. La dinámica consistió en alinearse a lo largo de la avenida Vallarta, avanzando en dirección al Centro de Guadalajara, con la intención de extender la cadena por varias cuadras.

La manifestación transcurrió de manera pacífica y sin afectar el paso de ciclistas ni de las personas que transitaban por la Vía RecreActiva.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones