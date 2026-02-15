Realizan movilización en la Glorieta Minerva contra la reforma electoral

Este domingo, ciudadanos se congregaron en las inmediaciones de la Glorieta La Minerva para formar una cadena humana en protesta contra la reforma electoral impulsada por el gobierno federal y promovida por el partido Morena.

La movilización fue convocada en la Ciudad de México por el colectivo Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap) y se replicó de manera simultánea en diversas ciudades del país, incluida la Perla Tapatía.

En punto de las 12:00 horas, los participantes se tomaron de las manos para conformar la cadena humana, en un acto simbólico que se desarrolló en completo silencio. La dinámica consistió en alinearse a lo largo de la avenida Vallarta, avanzando en dirección al Centro de Guadalajara, con la intención de extender la cadena por varias cuadras.

La manifestación transcurrió de manera pacífica y sin afectar el paso de ciclistas ni de las personas que transitaban por la Vía RecreActiva.

MF