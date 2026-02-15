IDEFT y Puerto Mágico impulsan la capacitación turística en Puerto Vallarta

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), liderado por Salvador Cosío Gaona, firmó un convenio con Puerto Mágico PV, representado por Edson Adán Aguilar Raya, para fortalecer la capacitación laboral en el sector turístico y de servicios.Puerto Mágico PV, complejo turístico que opera la terminal de cruceros y ofrece servicios logísticos, recreativos y comerciales, se convierte en aliado clave para profesionalizar al personal y atender la creciente demanda de turistas nacionales e internacionales. Bajo la supervisión del director del Plantel Puerto Vallarta I, Francisco Javier Bravo Carbajal, se implementarán programas prácticos alineados con las necesidades del sector, mejorando la competitividad del destino.El convenio se enmarca en la estrategia del gobierno estatal, encabezada por el gobernador Pablo Lemus Navarro y respaldada por la Secretaría de Educación, con Juan Carlos Flores Miramontes al frente de la Junta Directiva del IDEFT. En paralelo, más de 170 personas del Plantel IDEFT Puerto Vallarta II, dirigido por Salma Yunuet Ramos Estrada, recibieron constancia de su formación en el programa Aprende, Avanza y Crece al Estilo Jalisco, fortaleciendo habilidades para la empleabilidad y movilidad social.Estas acciones se integran en la política estatal de desarrollo económico, coordinada por Mauro Garza Marín a través del Fondo de Impulso Jalisco (FIMJA) y en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, liderada por Ricardo Barbosa Ascencio, consolidando a Puerto Vallarta como un referente en capacitación y profesionalización turística.SV