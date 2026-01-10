Sábado, 10 de Enero 2026

Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este sábado 10 de enero determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

