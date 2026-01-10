Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 10 de enero determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

