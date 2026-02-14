¿Qué velocidad alcanzan las bicicletas eléctricas de MiBici?

El programa MiBici Pública incorporará un nuevo tipo de transporte a su larga flotilla de unidades en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). De acuerdo con Antonio Martín del Campo, administrador general de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), MiBici no solo contempla una ampliación de la cobertura en la ciudad, sino que también ofrecerá un nuevo servicio de bicicletas eléctricas.

Las bicicletas eléctricas, a diferencia de las exclusivamente mecánicas, permiten al usuario desplazarse sin estar en constante pedaleo, ya que cuentan con un motor eléctrico impulsado por una batería que permite a los usuarios descansar mientras se traslada.

¿Qué velocidad alcanzarán las bicicletas eléctricas?

En ese sentido, las nuevas bicicletas eléctricas que se incorporarán al esquema de MiBici podrán alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora, aunque serán reguladas a 25 kilómetros por hora conforme a la normativa que ya se encuentra en análisis de las y los diputados del Congreso del Estado.

En total, se trata de 960 bicicletas eléctricas las que se integrarán a la red de MiBici como parte de una inversión que ronda los 200 millones de pesos.

Por último, cabe destacar que estas bicis eléctricas, a diferencia de las mecánicas, tendrán un costo por desanclaje de 10 pesos en cada uso. Así mismo, la ventana de tiempo de uso será de 10 minutos, a diferencia de los 30 minutos que provee la mecánica.

Como parte de la renovación que contempla MiBici Pública, el costo de la anualidad se actualizará a 600 pesos.

