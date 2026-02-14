Con el propósito de reforzar la campaña masiva de vacunación contra el sarampión y cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad, más de 2 mil brigadistas recorren el estado en coordinación con instituciones de todo el sector salud, mientras que la iniciativa privada colabora con espacios para la instalación de módulos y el desarrollo de jornadas extramuros.

Como parte de esta estrategia intensiva, este fin de semana operarán más de 70 módulos de vacunación extramuros para facilitar el acceso a la población objetivo. De 2025 a la fecha se han aplicado un millón 850 mil dosis contra el sarampión, como parte del esfuerzo para contener el brote.

Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), subrayó que las instituciones del sector salud consolidaron una alianza impulsada por la dependencia estatal para fortalecer las acciones del Programa de Vacunación Universal y ampliar la cobertura en todas las regiones.

“La meta es llegar a la aplicación de 2 millones de vacunas”, indicó. Explicó que, de mantenerse el ritmo actual de aplicación, el objetivo podría alcanzarse a más tardar en la tercera semana de febrero, e incluso superarse.

En la estrategia participan brigadas del OPD Servicios de Salud Jalisco, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, Pemex, Servicios Médicos Municipales, OPD Hospital Civil de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, universidades privadas y hospitales particulares. La coordinación interinstitucional permite cubrir todo el territorio estatal y reforzar las acciones en las zonas donde se han detectado casos.

A través del OPD Servicios de Salud Jalisco se desplegaron mil brigadas que realizan actividades tanto en unidades médicas como en bloqueos vacunales. Estos bloqueos consisten en visitas casa por casa en colonias donde se han confirmado o detectado casos sospechosos, con el objetivo de cortar las cadenas de contagio mediante la aplicación oportuna de la vacuna.

Rivera Ávila explicó que la movilización responde a los lineamientos técnicos que establecen la realización de bloqueos vacunales inmediatos. Estas acciones deben ejecutarse en un plazo de 24 a 48 horas tras la detección de un caso sospechoso, cubriendo un radio de 25 manzanas alrededor de la vivienda inicialmente afectada.

Para ampliar la cobertura y acelerar la respuesta, el organismo integró de manera temporal a brigadistas de diversos programas de salud. Destaca la incorporación de 500 integrantes de la estrategia “En Equipo contra el Dengue” y de 457 elementos del área de Promoción de la Salud, quienes se enfocan en la apertura de viviendas, sensibilización de la población y registro de las intervenciones realizadas.

Además, se sumaron 400 estudiantes de enfermería provenientes de los centros CECYTE y CONALEP, quienes participan en tareas de apoyo a la vacunación. A ello se añaden 100 contratos adicionales de personal temporal que se integran directamente a la aplicación de dosis, con el fin de asegurar la protección de la ciudadanía en el menor tiempo posible.

La estrategia también cuenta con la colaboración de 42 integrantes del programa “Médicas y Médicos de Jalisco en tu Hogar”, así como de 134 personas del área administrativa encargadas de labores de registro, organización y seguimiento, para garantizar que cada intervención quede debidamente documentada y que se cumplan los protocolos establecidos.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación y aprovechar los módulos instalados en distintas regiones.