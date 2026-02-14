Morena define ruta con convención en Jalisco

El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, alista la Primera Convención Jalisciense, la cual se organizará el próximo 7 de marzo en Guadalajara. Anotó que se pondrá sobre la mesa el “mejoramiento de carreteras, para la garantía de electricidad limpia y un ordenamiento en materia de agua que nos permita producir alimentos y al mismo tiempo cumplir con el derecho humano en el uso doméstico de nuestros hogares”.

Ramírez Cuéllar consideró que “una exigencia ya inaplazable es el reordenamiento de los mercados de alimentos”, con lo que buscan fortalecer los índices de sanidad y calidad, así como el mejoramiento del sistema de acopio y almacenamiento de granos.

Mencionó que parte de las acciones del Gobierno federal en el estado es consolidar el programa de vivienda para el Bienestar en Jalisco, para garantizar la construcción de las 40 mil viviendas económicas.

Reconoce que en ese rubro “vamos con retraso, necesitamos ponernos las pilas, construir con mayor celeridad, mayor calidad y en lugares adecuados”.

En la convención se abordará la agenda del agua con la que buscan “llevar agua a todos los hogares en calidad y suficiencia”, impulsando la tecnificación de los sistemas de riego, con alrededor de 250 mil hectáreas y garantizar el saneamiento de los ríos más contaminados.

También se discutirá la reforma al Poder Judicial de Jalisco y la posibilidad de que se modifique la fecha de la elección para renovar al Poder Judicial de la Federación que se deberá llevar a cabo en el primer domingo de junio del año 2027, aunque analizan si se postergan para meses después.

— ¿Por qué elegir Jalisco para iniciar las convenciones?

— Las otras son el 21 de marzo en el Edomex, 28 en Zacatecas, 27 Aguascalientes. Jalisco inicia esta ruta de convenciones que tiene como propósito integrar una coalición política, ciudadana, empresarial, de jóvenes.

— ¿Dónde sería y quién encabezaría las mesas?

— Va a ser aquí en Guadalajara. El sábado hay reunión en Tlaquepaque para definir las regiones y los temas que previo al 7 de marzo se van a llevar a cabo.

— ¿Habrá nueva planta de energía eléctrica en Jalisco?

— Hay una gran avenida que se abre para inversión pública y privada para participar en la generación, producción y distribución de energía eléctrica de tal manera que pudiéramos garantizar que todas las inversiones, la relocalización de empresas y los nuevos polos de desarrollo resuelvan el tema de electricidad a través de distintas figuras.

— Hay una licitación abierta para construir un segundo acueducto Chapala-Guadalajara. ¿Habrá coincidencias en la organización de este evento para consolidar su construcción?

— Tenemos que garantizar grandes obras proyectadas que, por X o Y motivo, por los esquemas de financiamiento, inversión o por los conflictos en materia ambiental, se suspenden en algunas Entidades federativas, pero se queda la incertidumbre y el abastecimiento de agua a los grandes centros urbanos y no queremos repetir la experiencia que nos llevó a suspender la presa El Batán en Querétaro.

— ¿Está garantizado que el nuevo acueducto de la Presa Solís a León no le quitará agua al Lago de Chapala?

— Cosas técnicas van a ser abordadas, pero son parte de los debates que queremos en esta convención.

— ¿Y el Banco nacional de suelo que proyectaba?

— Vamos a tener que establecer muchos matices. Los que tienen suelo a final de cuentas son desarrolladores, también los Estados y los municipios, pero más que un banco único de suelo, hay que encontrar las diversas opciones para que no nos retrasemos.

— ¿Cuál es la diferencia de la relación que pretenden con la iniciativa privada?

— La doctora Claudia Sheinbaum cree y está convencida de que la economía debe de crecer. La inversión privada tiene que tomar un papel relevante con seguridad para el retorno de sus inversiones.

Vamos a poner en marcha un esquema de inversión mixta con diversas modalidades y los próximos días vamos a ver un debate nacional sobre distintos esquemas y vehículos financieros que nos van a permitir atender carreteras, reúso y regeneración de agua, resolver problemas de conectividad de banda ancha y participación en hidrocarburos.

— Lo que nos platica, ¿es una modificación al Plan México?

— Es una etapa nueva para cumplir con las metas establecidas en el Plan México. Nos exigía 25% del PIB en inversión, llegar al 2030 con el 28% del PIB público-privado. Hoy le damos una certeza a la inversión privada. Vamos a cumplir con las metas en montos de inversión en infraestructura, de 25% en 2026, y 28% en 2030.

— ¿El proyecto ferroviario de pasajeros está sólido?

— Sólido el tren México-Querétaro, Querétaro-Saltillo, Saltillo-Nuevo Laredo, México-Guadalajara y Guadalajara-Nogales, está perfectamente definido y es parte de esquemas flexibles de inversión donde los privados van a tener una participación muy fuerte.

— ¿La convención tiene un tinte político?

— También, queremos unificar todas las fuerzas y los partidos. Esta convención intenta más allá de los partidos.

— ¿Sí libra la alianza de Morena la reforma electoral? Por la crisis con los Monreal, el PT y el Verde.

— Eso no es parte de nuestra preocupación en la convención, creo que el país no puede ser sometido a un debate de pluris sí o pluris no.

— ¿Cómo ve el ambiente político de Morena en Jalisco, que no se ve unido por las diferentes facciones de Lomelí, Mery Pozos...?

— Vamos a unir a todos, independientemente que sean de Morena, queremos que se unifique para profundizar y radicalizar las transformaciones.

— En el sistema de salud hay diferencias con Jalisco, con el nuevo registro del seguro universal. ¿Qué va a pasar?

— Es parte de las conversaciones que tiene el gobernador con el secretario de Salud, a final de cuentas a todos nos interesa el fortalecimiento del sistema de salud.

SABER MÁS

Apunta a las metas claras

Señaló que la bancada de Morena y la Presidenta “queremos hacer de este periodo de sesiones, (febrero, marzo y abril) una etapa para combatir la corrupción, terminar con la impunidad y, al mismo tiempo, enfrentar tres grandes problemas: extorsión y cobro de piso, facturación falsa y huachicol fiscal”.