Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 12 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este jueves 12 de febrero informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 13 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

