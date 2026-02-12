El Gobierno de Jalisco y la Federación acordaron firmar un convenio de colaboración de cara al proyecto del tren México–Querétaro–Irapuato–Guadalajara, una obra que ya está proyectada por el Gobierno Federal y que forma parte del Plan Nacional Ferroviario.

El gobernador Pablo Lemus sostuvo una reunión en Casa Jalisco con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, en la que se establecieron los términos de coordinación entre ambas instancias. Tras el encuentro, el mandatario estatal informó en sus redes sociales que el Estado y la Federación apoyarán en la liberación de los derechos de vía para el tren de pasajeros, una vez que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) defina el trazo final.

Se detalló que será el Gobierno Federal el encargado de determinar el recorrido del tren de pasajeros en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Hasta el momento no existe un proyecto ejecutivo ni una fecha de inicio de obra.

El gobernador Pablo Lemus señaló que esta infraestructura será clave para la movilidad en la entidad y en el occidente del país. “Esta importante obra será referente para la movilidad en nuestro estado y el occidente del país; es impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y cuenta con todo nuestro respaldo”, expresó.

El proyecto ferroviario cuenta con recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio 2026, aprobado por la Cámara de Diputados. En dicho presupuesto se asignaron recursos para la construcción del tramo Irapuato–Guadalajara.

La obra fue incorporada dentro de los Programas y Proyectos Prioritarios de Inversión y tendrá una asignación de 12 mil 506 millones de pesos. El tren forma parte del Plan Nacional Ferroviario impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que el objetivo es consolidar la red de transporte de carga y pasajeros para mejorar la conectividad regional. Esta etapa permitiría avanzar en la conexión entre la Ciudad de México y Guadalajara.

Como parte de los trabajos previos, en noviembre pasado personal de la SICT en Jalisco, junto con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, realizó un recorrido técnico para analizar la viabilidad del trazo preliminar correspondiente al tramo Irapuato–León–Guadalajara.

El recorrido se llevó a cabo en diversos puntos, desde el límite del Estado de Guanajuato hasta la Zona Metropolitana de Guadalajara. Durante la visita técnica se verificaron posibles trazos que podrían aprovechar el derecho de vía existente en carreteras y autopistas federales.

La dependencia federal informó que también participaron empresarios de Ferromex, con quienes se efectuó un recorrido desde las instalaciones ubicadas en avenida Washington, en el municipio de Guadalajara, hasta La Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Con estos acuerdos y análisis técnicos, el Gobierno del Estado y la Federación avanzan en la coordinación para uno de los proyectos ferroviarios contemplados como prioritarios a nivel nacional, cuyo desarrollo dependerá de la definición del trazo final y de las etapas posteriores de planeación ejecutiva.