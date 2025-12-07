Con fuegos artificiales, un espectáculo de luces en la fachada de la Catedral, shows en vivo y el tradicional encendido del árbol, el Centro Histórico de Guadalajara recibió la Navidad con la inauguración del Festival Ilusionante 2025.

Amigos, parejas, familias… miles de personas se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad para iniciar los festejos decembrinos, en una marea de gente que atiborró Paseo Alcalde.

“Es muy bonito estar en el Centro durante estas fechas. Hace tres años que no nos perdemos el encendido del árbol y la pista de hielo. Venimos todos en familia desde Tlaquepaque, y es muy bonito que todos los años organicen este tipo de eventos en el Centro. Nosotros encantados de venir todos los años”, compartió Fernanda López, en compañía de su familia.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, agradeció a la ciudadanía por un “gran año haciendo equipo”. “Desde aquí vamos a seguir trabajando con todo nuestro corazón para cuidar de ustedes. Y yo les invito que juntas y juntos cuidemos Guadalajara”, comentó.

Tras el encendido del árbol, los miles de visitantes se apilaban alrededor para tomarse la respectiva fotografía. Unos más se formaban para ver el espectáculo instalado en la Plaza de Armas; otros, corrían a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres para ver las llamativas decoraciones navideñas. Todos disfrutaban de un Centro a reventar, pero vivo con las celebraciones decembrinas.

“Nosotros vendremos todos los fines de semana a la pista de hielo y a la rueda de la fortuna. Hoy, aprovechando que es domingo, vinimos desde temprano con los niños. Ojalá se siga haciendo esto todos los años”, mencionó María Martínez.

La directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento del Estado de Jalisco, Lorena Martínez, reiteró que esta clase de eventos, que generan convivencia, son parte de las tareas que impulsa la dependencia y el Gobierno del Estado. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo, deseó felices fiestas y un 2026 lleno de bendiciones.

Por último, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, también deseó felices fiestas, especialmente a los menores de Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara, municipios que participan en el Festival Ilusionante.

Finalmente, tras la cuenta regresiva, los fuegos artificiales iluminaron el cielo y los asistentes se rindieron en abrazos y aplausos ante el árbol encendido, con ‘All I want for christmas’ sonando de fondo.

